МЧС прогнозирует рост количества природных пожаров в некоторых регионах России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ прогнозирует рост количества природных пожаров на территории Сибири, Приволжья, Дальнего Востока и на юге России. Об этом говорится в докладе начальника института Сергея Диденко, опубликованном на сайте учреждения.

"В связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории и с учетом установившегося четвертого-пятого классов пожарной опасности складывающейся метеорологической обстановки, прогнозируется вероятность увеличения количества очагов и площадей природных пожаров на территории Забайкальского и Алтайского краев, Иркутской, Омской, Кемеровской, Томской, Самарской, Оренбургской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, а также в Краснодарском крае и Калмыкии", - сказано в докладе.

Отдельно упомянута Якутия, в которой рост количества природных пожаров может быть связан с открытием весеннего охотничьего сезона.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что за последнюю неделю выросло число термоточек в Якутии, Приморском крае и Амурской области. Всего в 12 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока действуют 56 очагов природных пожаров с площадью активного горения более 28 гектаров.