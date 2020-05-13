Число погибших в результате нападения на больницу в столице Афганистана выросло до 24

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле, произошедшего во вторник, возросло до 24. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

По его словам, в результате атаки "были убиты 22 женщины", всего обнаружено "25 мертвых, включая полицейского и одного нападавшего".

Нападение на больницу произошло утром 12 мая. Сначала у входа в учреждение прогремел взрыв, затем вооруженные люди ворвались в здание. Очевидцы сообщали о выстрелах и еще одном взрыве. МВД Афганистана информировало о 13 погибших, включая двух новорожденных.