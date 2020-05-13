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Здание на территории птицефабрики горит в деревне в Новой Москве

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Здание на территории птицефабрики загорелось в деревне Марьино в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.

"В деревне Марьино загорелось кирпичное здание на территории птицефабрики", - сказал собеседник агентства.

Здание семиэтажное, площадь - 450 кв. м. Огонь распространился на четвертый, пятый и первый этажи.

В главке МЧС добавили, что людей в здании быть не должно, а здание уже не эксплуатируется по назначению. Возгорание на первом этаже локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (10:29 мск) — добавлены подробности по тексту.

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