Женщина бросила грудного ребенка на остановке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности после обнаружения грудного ребенка на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Отделом дознания ОМВД России по Курортному району возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении. Согласно этой статье, женщине грозит до года лишения свободы.

Как уточнили в ведомстве, грудного ребенка нашли на автобусной остановке на дороге вблизи города Зеленогорска в Курортном районе Петербурга поздно вечером во вторник. Мальчик был завернут в одеяло, никого из родителей рядом с ним не было. После обнаружения ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данному факту была начата проверка, а в среду в отдел полиции обратилась 39-летняя женщина, которая не имеет гражданства России. Она призналась, что намеренно оставила на остановке своего двухнедельного сына.