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В Петербурге футболистку "Зенита" обокрали более чем на 1,5 млн рублей

Источник в экстренных службах города сообщил, что у Людмилы Шадриной украли элитные часы и украшения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Элитные часы и украшения общей стоимостью более 1,5 млн рублей похитили из квартиры в Санкт-Петербурге, которую арендовала защитник женского футбольного клуба "Зенит" Людмила Шадрина, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Через [телефон] 112 поступило сообщение, что из квартиры, которую снимала Шадрина на Выборгском шоссе, украли несколько элитных часов и украшений", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ведомство обратился гражданин, который сообщил, что в период с середины марта по 12 мая в его квартиру на Выборгском шоссе проник неизвестный и похитил из мини-сейфа часы, в том числе Hublot стоимостью 1 млн рублей, Casio G-shock (75 тыс. рублей), DKNY (15 тыс. рублей), Tissot (20 тыс. рублей), а также еще трое часов общей стоимостью около полумиллиона рублей и украшения из металла.

В полиции отметили, что украшения и часы принадлежат "жительнице города Москвы 1992 года рождения, снимающей указанную квартиру". В ГУ МВД не уточнили фамилию и имя женщины, которая снимала квартиру. Сейчас злоумышленников ищут.

Шадриной 27 лет, она выступает на позиции защитника. С 2016 по 2019 год играла за женский футбольный клуб ЦСКА. В 2013 году в составе сборной России принимала участие в Универсиаде в Казани, где россиянки заняли девятое место в футбольном турнире.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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