Прокуратура начала проверку из-за обрушения перекрытия в доме в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку по факту обрушения перекрытия в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Об этом журналистам сообщили в среду в столичной прокуратуре.

Рано утром в подъезде жилого дома произошло частичное обрушение перекрытия. Пострадавших нет. После ЧП были эвакуированы несколько сотен человек, в том числе дети и инвалиды.

"По поручению прокуратуры Москвы Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением кровельного перекрытия кровельного марша в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов", - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка полноте действий ответственных лиц управляющей компании по содержанию и обслуживанию общедомового имущества дома, а также проведению капитального ремонта.

"По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в прокуратуре.