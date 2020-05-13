В Ленинградской области выявили нелегальное производство сигарет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские выявили в городе Тосно Ленинградской области нелегальное производство сигарет, маркированных поддельными акцизными марками. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, трое правонарушителей задержаны.

"В ангаре обнаружена технологическая линия по производству сигарет, более 40 тонн табачного сырья, а также свыше 230 тыс. единиц готовой продукции и более 1 млн специальных (акцизных) марок с признаками подделки, образцы которых направлены на экспертизу, - сказала она. - С целью конспирации готовую табачную продукцию упаковывали в коробки с логотипом организации, занимающейся производством бакалеи".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Как отметила Волк, в момент появления полицейских на производстве находился 21 работник, 12 из них привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

По предварительным данным, готовая табачная продукция поставлялась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Ростов, Новосибирск и другие города России. Это подтверждают документы, изъятые при обысках на производстве и по домашним адресам фигурантов дела.

"На текущий момент установлено пятеро граждан, которые могут иметь причастность к организации данной деятельности. Трое из них задержаны", - подчеркнула представитель МВД.