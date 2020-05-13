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СК просит оштрафовать бригадира, работавшего с погибшим чемпионом мира Ведерниковым

Чемпион мира по велоспорту умер после падения на него дерева

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Следствие просит назначить судебный штраф бригадиру, организовавшему работы по вырубке деревьев на территории санатория "Металлург" в Ижевске, в результате которых 29 февраля погиб первый советский чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

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"С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, в содеянном раскаялся, загладил вред, причиненный законному представителю потерпевшего, в том числе путем возмещения вреда, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что 52-летний бригадир обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Следствие установило, что накануне случившегося обвиняемый заключил договор о санитарной рубке деревьев на территории санатория "Металлург" в Ижевске. Мужчина собрал бригаду рабочих и приступил к выполнению работ. 29 февраля обвиняемый, производя рубку деревьев, не оградил место проведения работ лентой, не прекратил работу при появлении в опасной зоне посторонних людей и не принял меры к их выводу на безопасное расстояние. В результате нарушений, допущенных при организации работ, упавшее дерево ударило одного из рабочих, который получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и через непродолжительное время умер.

Как сообщал ТАСС, чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в Ижевске 29 февраля в возрасте 60 лет.

Ведерников на чемпионате мира 1981 года стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе, пять раз становился чемпионом СССР. На его счету также победы на "Вуэльте Мексики" и "Туре Словакии".

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