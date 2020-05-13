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В Сочи пятеро местных жителей похитили приезжего с целью вымогательства денег

Злоумышленники задержаны и заключены под стражу

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Пятеро мужчин в Сочи похитили приезжего и вымогали у него 2 млн рублей. Нарушители задержаны, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по краю в отношении пяти местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении 31-летнего приезжего, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и вымогательстве в особо крупном размере. Четверым мужчинам также предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, 20 апреля 2020 года четверо местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет встретили ранее незнакомого им 31-летнего приезжего. Сговорившись, нарушители сначала похитили у мужчины 8 тысяч рублей, а затем и его самого с целью вымогательства денежных средств в сумме два миллиона рублей.

Перемещаясь по городу, они удерживали мужчину в автомобиле "Нива" и применяли в отношении него насилие, требуя передать деньги. После чего привезли потерпевшего к одному из домов, расположенных на улице Курортный проспект, где встретили ожидавшего их 26-летнего знакомого.

В настоящее время в отношении пятерых обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются, расследование продолжается, добавили в Следственном комитете.

Теги
РоссияКраснодарский край
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