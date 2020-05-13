Тверской суд арестовал на два месяца обвиняемого в подготовке теракта

ТАСС, 13 мая. Заволжский суд Твери арестовал на два месяца 19-летнего жителя города Кимры, обвиняемого в подготовке к террористическому акту, поджогу зданий органов власти и вооруженному нападению на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба Заволжского суда Твери.

Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ России в Тверской области задержали молодого человека 2001 года рождения, проживающего в городе Кимры, который готовил теракт. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту").

"Постановлением Заволжского районного суда Твери в отношении жителя г. Кимры, обвиняемого в подготовке к осуществлению террористического акта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2020 года", - говорится в сообщении суда.

По данным пресс-службы суда, житель города Кимры планировал совершение теракта, поджог зданий органов власти и вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у обвиняемого изъяты модернизированный боевой аналог травматического пистолета ПМ с самодельными боеприпасами, 3 бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о планируемых преступлениях", - говорится в сообщении суда.