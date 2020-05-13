В Воронеже против экс-главы "Почты России" возбудили новое уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские в Воронеже возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы воронежского филиала "Почты России", который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 1,4 млн рублей. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба Главного управления МВД по Воронежской области.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу выявили факт злоупотребления должностными полномочиями. В совершении данного противоправного деяния подозревается 42-летний экс-руководитель организации в сфере обеспечения различных видов связи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 225 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Бесхмельницын якобы арендовал под офисы для "Почты России" нежилое помещение у матери своей знакомой, за счет предприятия более полутора лет оплачивал его, но по назначению не использовал. Ущерб "Почте России" составил 1,4 млн рублей.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, дело о превышении должностных полномочий на 1,4 млн рублей возбуждено в отношении бывшего главы воронежского отделения "Почты России" Юрия Бесхмельницына, который за нанесенный предприятию ущерб в 24 млн рублей был приговорен к 3,5 года колонии и в настоящее время отбывает наказание.

Бесхмельницын возглавлял воронежское отделение "Почты России" с 2011 по 2014 год. В 2016 году против него были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и растрате, после чего суд приговорил его к 3,5 года колонии. Как установил суд, Бесхмельницын получил 350 тыс. рублей в виде компенсации за съем жилья в Воронеже, хотя жил в своей квартире, за четыре года на 302 тыс. рублей за счет "Почты России" заправил топливом свой личный автомобиль и на 1,36 млн рублей завысил стоимость работ по укладке асфальта на автобазе предприятия. Также он нанес предприятию ущерб на 22,4 млн рублей, заключив 60 договоров с подставными компаниями на уборку отделений почты.