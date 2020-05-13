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Источник: замглавы администрации района Петербурга задержан по делу о взятке

Алексей Миронов работает заместителем главы администрации Красносельского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Алексея Миронова задержали по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Он задержан по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере, либо с вымогательством взятки, совершенное лицом, занимающем госдолжность")", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что в отношении задержанного также имеются "еще эпизоды" по иным уголовным делам.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

По данным официального сайта администрации Петербурга, Миронов является заместителем главы администрации Красносельского района, который курирует вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, а также жилищную сферу.

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