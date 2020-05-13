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Полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в Черногории

Демонстранты требовали немедленного освобождения епископа Иоаникия

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Черногории при помощи слезоточивого газа разогнала участников акции, требовавших освобождения епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия. Об этом сообщил в среду информационный портал In4s.

По его данным, прихожане Сербской православной церкви заблокировали автотрассу Беране - Андриевица - Плав в ночь на среду и никого не пропускали на протяжении 11 часов. Демонстранты требовали немедленного освобождения епископа Иоаникия. Однако полиция подтянула силы и применила слезоточивый газ. Дорога была разблокирована, многие участники акции задержаны.

Ранее Патриарх Сербский Ириней заявил, что власти Черногории подвергают гонениям Сербскую православную церковь (СПЦ), а президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что все задержанные священники будут отпущены в кратчайшие сроки.

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также девять священников епархии на 72 часа после обвинений в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи верующих, в результате едва не дошло до столкновений прихожан с правоохранителями. К месту демонстрации был стянут полицейский спецназ, полиция предупреждала людей о готовности применить слезоточивый газ.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавирусного заболевания проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране: ее парламент в ночь на 27 декабря 2019 года принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

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