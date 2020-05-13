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Вынесение приговора россиянину Тюрину в США перенесли на 21 июля

Из постановления следует, что россиянин не возражает против этого

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Вынесение приговора гражданину России Андрею Тюрину, который признал в США вину в совершении ряда киберпреступлений, перенесено на 21 июля. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В начале года вынесение приговора отложили с 13 февраля на 19 мая. Тогда об отсрочке попросили представители прокуратуры. Они пояснили, что необходимо дополнительное время для подготовки требований о компенсации ущерба, причиненного действиями россиянина.

В конце апреля вынесение приговора снова перенесли - на 23 июля. Позже прокуратура уведомила суд о том, что на этот день запланировано оглашение наказания другому лицу. В связи с этим суд согласился перенести вынесение приговора Тюрину с 23 июля на 21 июля. Как следует из постановления, россиянин не возражает против этого.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Представители Секретной службы США утверждали, что россиянин причастен к "самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США". Они отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет.

Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Согласно материалам суда, в сентября 2019 года Тюрин пошел на сделку с прокуратурой. Он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Какого наказания для него намерены добиваться власти США, согласно условиям сделки, не разъясняется. Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники "присвоили сотни миллионов долларов".

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