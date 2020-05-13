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В Уфе возбуждено дело после инцидента с оскорблявшей детей сотрудницей приюта

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

ТАСС, 13 мая. Полицейские в Уфе возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних после инцидента с сотрудницей соцприюта, унижавшей детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В соцсети попала видеозапись, предположительно снятая сотрудницей социального приюта, которая оскорбляет детей и использует нецензурные слова.

"По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ в отношении работника социального приюта. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В ходе проверки удалось опросить работников и воспитанников учреждения. По предварительной информации, 24-летняя сотрудница приюта "сняла на видео конфликт между несовершеннолетними, помещенными в социальное учреждение. При этом она общалась с детьми, используя нецензурные выражения".

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