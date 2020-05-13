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СМИ: шесть человек пострадали в результате беспорядков в полицейском участке в Боготе

Причинами беспорядков стали неудовлетворительные санитарные условия, а также требования задержанных обеспечить их средствами защиты от коронавируса

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате попытки организовать бунт в полицейском участке в столице Колумбии. Об этом в среду сообщила радиостанция Efe-Eme.

По ее данным, инцидент произошел в среду в первой половине дня в полицейском участке района Сан Кристобаль на юге Боготы. Причинами беспорядков стали неудовлетворительные санитарные условия, а также требования задержанных обеспечить их средствами защиты от коронавируса. В результате столкновений с полицейскими шесть человек получили ранения.

Власти начали расследование инцидента.

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Колумбия
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