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Якутский суд признал иностранца виновным в укрывательстве террориста

Его приговорили к крупному штрафу

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Якутский городской суд признал виновным выходца из Киргизии за укрывательство террориста, приговор суда вступил в законную силу, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Якутским городским судом выходец из Киргизии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении террористической направленности"), приговорен к крупному денежному штрафу. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Ведомством установлено, что подсудимый располагал информацией о том, что его знакомый прошел религиозное обучение в лагере боевой подготовки членов международной террористической организации и участвует в боевых действиях против сирийской армии. "В ходе проведения сотрудниками УФСБ оперативно-разыскных мероприятий умышленно не сообщил достоверно известные ему сведения", - сообщили в пресс-службе.

Соотечественника подсудимого задержали сотрудники ФСБ при попытке незаконного въезда на территорию РФ с использованием поддельных документов. Как отмечается в сообщении, решением Дальневосточного окружного военного суда террориста осудили на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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