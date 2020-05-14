Два человека пострадали при пожаре в расселенном доме в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Пожар на площади 700 кв. м произошел расселенном двухэтажном доме в поселении Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадали два человека, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сегодня произошел пожар в расселенном двухэтажном доме по улице Советская в поселении Солнечный Сургутского района. Пострадали мужчина и женщина. Что они делали в данном доме, выясняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.

Как уточняется на сайте регионального ГУ МЧС, пожар был ликвидирован на площади 700 кв. м. Сообщение о нем поступило в 00:19 по местному времени, открытое горение ликвидировано в 01:38. В ликвидации пожара был задействован 41 человек и 12 единиц специальной техники.