Reuters: в Малайзии закрыли дело об отмывании денег против продюсера "Волка с Уолл-стрит"

ТАСС, 14 мая. Прокуратура Малайзии 14 мая приняла решение о закрытии дела, возбужденного против продюсера голливудского фильма "Волк с Уолл-стрит" и пасынка бывшего премьер-министра страны Ризы Азиза, который обвинялся в пяти эпизодах, связанных с отмыванием денег. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, с обвиняемым была заключена сделка, по которой Азиз выплатит властям страны значительную сумму, "равную нескольким миллионам ринггитов".

В 2019 году Азиз был обвинен в пяти эпизодах отмывания денег. По данным следствия, он нелегальным путем получил около $248 млн из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году, когда появилась информация о его убытках в размере $11 млрд. При этом иностранные СМИ писали, что не менее $4,5 млрд оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии.

Проведенное расследование не обнаружило состава преступления, виновных не нашли. Следствие возобновилось после победы на выборах в Малайзии оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. Бывшему главе правительства предъявили обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями.