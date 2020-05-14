В квартире москвича нашли три автомата, два пистолета, 770 боеприпасов и 0,5 кг наркотиков

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Полицейские в квартире москвича на юго-западе столицы нашли три автомата, два пистолета, 770 боеприпасов и почти полкилограмма амфетамина. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка полиции, мужчина вместе с соучастником задержаны по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

"В ходе обыска в квартире 29-летнего москвича на Ленинском проспекте сотрудниками полиции был обнаружен контейнер с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое признано психотропным веществом - амфетамином, общей массой 486,85 гр, - сказали в пресс-службе. - Также во время обыска в квартире были обнаружены и изъяты три предмета, конструктивно схожие с автоматическим оружием, два предмета - с пистолетом, 770 единиц боеприпасов".

Как отметили в главке, изъятое оружие направлено на экспертизу для того, чтобы установить пригодно ли оно для стрельбы, мужчина задержан. Кроме того, в пресс-службе добавили, что также полицейские задержали его соучастника - 22-летнего жителя столицы. "Молодой человек в доме по улице Архитектора Власова сделал закладку неизвестного вещества, которое было изъято в ходе осмотра места происшествия. Согласно проведенному исследованию оно признано наркотическим средством - метадоном, массой 0,99 гр", - пояснили в главке.

Позже на Нахимовском проспекте молодой человек собирался сделать еще одну закладку, но был задержан. Полицейские изъяли у него еще два свертка с метадоном, общей массой 1,97 гр.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемые арестованы.