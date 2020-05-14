В Подмосковье при задержании грабителей в магазине ранили полицейского

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Полицейский получил ранение при задержании двух грабителей в магазине в районе Ногинска. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ночь на четверг на маршруте патрулирования сотрудники ДПС получили сообщение от сотрудника ЧОП о сработавшей сигнализации в одном из магазинов. "Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей", - сказала она.

В ответ на действия злоумышленников полицейский применил табельное оружие, но это не помешало им скрыться. "В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их розыск и задержание" ,- добавила Петрова.

Полицейский в тяжелом состоянии госпитализирован.