Ребенок погиб в Коми при обрушении каминa

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Республике Коми после гибели трехлетнего мальчика в результате обрушения кирпичного камина. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Усть-Вымскому району по факту гибели ребенка в результате обрушения кирпичной облицовки камина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 мая в частном доме, расположенном в одном из населенных пунктов Усть-Вымского района, на ребенка обрушилась кирпичная облицовка камина. В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, от которой умер в больнице. Как уточнили ТАСС в следственном управлении, ребенок находился в доме с мамой, играл в комнате, когда на него обрушилась кладка камина.