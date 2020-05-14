СК возбудил дело после ранения полицейского при задержании грабителей в Подмосковье

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту ранения в Ногинске двумя грабителями полицейского, пытавшегося их задержать. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), - сообщили в ГСУ. - В настоящее время устанавливаются личности нападавших, ведется их розыск".

В четверг в ЧОП "Дельта" поступил сигнал из магазина в Ногинске. По дороге к магазину охранник обратился к проезжавшим мимо сотрудникам ГИБДД. В магазине полицейские увидели двух грабителей в масках, вооруженных ломом и отверткой. На требование сдаться они ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из сотрудников получил травму головы и был госпитализирован. Грабителям удалось скрыться.