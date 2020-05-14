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В Орловской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству амфетамина

Сотрудники УФСБ задержали с поличным четырех человек

ТАСС, 14 мая. Сотрудники управления ФСБ пресекли в Орловской области деятельность нелегальной лаборатории по производству сильнодействующих психотропных веществ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Орловской области пресечена деятельность организованной преступной группы, создавшей подпольную лабораторию по производству психотропных веществ. С поличным задержаны четверо граждан РФ, у которых был изъят амфетамин в крупном размере, а также химическое оборудование и прекурсоры для его изготовления", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), им грозит до 20 лет лишения свободы.

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РоссияОрловская область
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