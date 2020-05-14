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Расследование теракта в метро Петербурга

Защита осужденной на 20 лет за теракт в метро Петербурга подала жалобу на судью

Жалоба подана в связи с тем, что судья Второго Западного окружного военного суда Андрей Морозов отказался прекратить уголовное преследование в отношении Шохисты Каримовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Защита Шохисты Каримовой, осужденной на 20 лет за теракт, совершенный в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, подала жалобу на судью Андрея Морозова в Высшую квалификационную коллегию судей. Как сообщил ТАСС адвокат Каримовой Виктор Дроздов, причиной стал отказ судьи Второго Западного окружного военного суда в прекращении уголовного преследования в отношении его доверительницы.

"Обратился с жалобой в Высшую квалификационную коллегию судей на судью Морозова", - сказал Дроздов.

Шохиста Каримова - единственная женщина из 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Уголовное дело рассматривала коллегия судей Второго Западного окружного военного суда во главе с Андреем Морозовым. На стадии судебного следствия Дроздов заявлял ходатайство о прекращении уголовного преследования Каримовой в связи с отсутствием постановления о возбуждении дела в материалах. В удовлетворении ходатайства было отказано, после чего Дроздов заявил отвод судье Морозову, в удовлетворении чего защитнику также было отказано за отсутствием оснований.

По словам Дроздова, определение об отказе в прекращении уголовного преследования было обжаловано. "Однако в апелляционную инстанцию жалоба не была передана. <…> В совокупности фактов было принято решение подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей", - сказал Дроздов.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителей защиты сообщал, что адвокаты ключевых фигурантов дела о теракте Аброра и Акрама Азимовых обратились в военную прокуратуру с жалобой на отказ следствия возбуждать дело после заявлений их доверителей о том, что к ним якобы применялось давление со стороны сотрудников ФСБ при расследовании. Адвокат Аброра Азимова Мунавара Канцерова рассказала ТАСС, что проверка уже начата.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРасследование теракта в метро Петербурга
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