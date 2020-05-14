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Эксперт: мошенники зарегистрировали в зоне .ru десятки доменных имен на тему госуслуг

Это произошло после анонсирования Владимиром Путиным новых мер поддержки россиян

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мошенники за три дня зарегистрировали около 30 новых доменов в зоне .ru, имена которых связаны с тематикой госуслуг. Всплеск их активности зафиксирован после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки россиян, сообщил ТАСС в четверг начальник отдела информационной безопасности компании "Серчинформ" Алексей Дрозд.

"В сервисах, которые показывают вновь зарегистрированные аккаунты, появилось около 30 новых доменных имен в зоне .ru только за последние три дня [после] заявления президента РФ Владимира Путина. Это все названия, в которых фигурируют слова с разными вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и т. д. Видно, что зарегистрированы они частными людьми, то есть явно не имеют отношения к помощи реальных госструктур", - сказал собеседник агентства.

По словам директора "Координационного центра национального домена сети Интернет" Андрея Воробьева, это типичный пример так называемой событийной регистрации доменных имен.

"Координационный центр с начала года ведет мониторинг регистрации "коронавирусных" доменных имен в зонах .ru и .рф, в середине марта был самый большой всплеск регистрации имен с тематикой COVID-19", - сказал Воробьев в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что результаты мониторинга передаются в компетентные организации для отслеживания возможного использования таких доменных имен в противоправных целях.

"Сейчас мы наблюдаем спад таких регистраций. В середине апреля мы добавили в мониторинг тематику пропусков и тоже следим, как развивается ситуация с такими доменами. Новая волна регистраций требует расширения перечня словесных обозначений, будем отслеживать и тематику выплат, раз вокруг этой темы уже появился ажиотаж", - добавил Воробьев.

В общей сложности в российских национальных зонах насчитывается порядка 4 тыс. доменных имен, связанных с пандемией, заключил он.

Спрос на цифровые госуслуги

В четверг Минкомсвязь РФ сообщила, что услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет стала самой популярной с момента запуска портала госуслуг в 2009 году. За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 млн заявлений на получение пособия для 5 млн детей. Замминистра связи Олег Качанов отметил, что в пиковые моменты на портале ежеминутно оформлялось более 3 тыс. заявлений на выплаты, а в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту.

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей была запущена в кратчайшие сроки после того, как Путин подписал соответствующий указ. Средства будут выплачиваться с 1 июня, обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября. Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство России (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

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Россия
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