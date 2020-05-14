{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане ограблена ветеран Великой Отечественной войны

Подозреваемая задержана

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Жительница Татарстана подозревается в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, она задержана, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 35-летней жительницы города Азнакаево возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в Азнакаево в апреле текущего года нетрезвая женщина зашла к знакомому, чтобы занять деньги на покупку алкоголя. Ее встретила его мать - ветеран Великой Отечественной войны и труда. Пожилая женщина попросила подозреваемую уйти, но та увидела в кармане кофты пенсионерки платок, в котором, как она знала, были деньги. Повалив ветерана на пол, она вытащила платок, где находились 50 тыс. рублей и скрылась.

"По инициативе следственного управления СК России по Республике Татарстан материалы проверки, проводившейся органами внутренних дел, переданы в Азнакаевский межрайонный следственный отдел, где по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.

Подозреваемая полностью признала причастность к совершению преступления, показав, что потратила деньги на личные нужды и спиртное. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Вымогавший 5 млн рублей уфимский адвокат приговорен к двум годам лишения свободы
Он также должен выплатить 250 тыс. рублей штрафа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС