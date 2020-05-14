В Татарстане ограблена ветеран Великой Отечественной войны

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Жительница Татарстана подозревается в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, она задержана, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 35-летней жительницы города Азнакаево возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в Азнакаево в апреле текущего года нетрезвая женщина зашла к знакомому, чтобы занять деньги на покупку алкоголя. Ее встретила его мать - ветеран Великой Отечественной войны и труда. Пожилая женщина попросила подозреваемую уйти, но та увидела в кармане кофты пенсионерки платок, в котором, как она знала, были деньги. Повалив ветерана на пол, она вытащила платок, где находились 50 тыс. рублей и скрылась.

"По инициативе следственного управления СК России по Республике Татарстан материалы проверки, проводившейся органами внутренних дел, переданы в Азнакаевский межрайонный следственный отдел, где по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.

Подозреваемая полностью признала причастность к совершению преступления, показав, что потратила деньги на личные нужды и спиртное. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.