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Бывшего директора института ФСИН во Владимире обвинили в получении взяток

По данным УФСБ, он систематически получал от учащихся в качестве вознаграждения деньги за содействие в успешной сдаче зачетов

ВЛАДИМИР, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы в отставке, бывшего директора Владимирского юридического института Валерия Морозова, который обвиняется в получении взяток в крупном размере. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России Валерия Морозова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

В отношении 82-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным УФСБ по Владимирской области, в период с 2016 по 2018 год Морозов систематически получал от учащихся вуза в качестве вознаграждения деньги за содействие в успешной сдаче зачетов и экзаменационных дисциплин, в том числе без фактического присутствия на них.

В частности, будучи деканом, он обеспечил зачисление гражданина в вуз на очную форму обучения без сдачи вступительных экзаменов. В последующем также без реального участия студента в образовательной деятельности в документацию вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов.

На сайте Владимирского юридического института сообщается, что Валерий Морозов является доктором социологических наук, профессором, трижды доверенным лицом президента Российской Федерации во Владимирской области, кавалером трех орденов, в том числе ордена Мужества, и многих других государственных и ведомственных наград. Он также создатель и многолетний руководитель Владимирского юридического института ФСИН России.

В новость была внесена правка (15:11 мск) - уточняется название учебного заведения.

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РоссияВладимирская область
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