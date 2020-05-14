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Пожар в строящейся многоэтажке на юго-востоке Москвы потушен

Пострадавших нет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в строящейся многоэтажке на улице Юных Ленинцев в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 16:22 мск возгорание ликвидировано на площади 10 кв. метров. Горел строительный мусор на 10-м этаже. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в строящемся 16-этажном доме на улице Юных Ленинцев произошел пожар на 10-м этаже. Рабочие со стройки были эвакуированы. По данным из открытых источников, этот дом строится по программе реновации и должен быть сдан в этом году.

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