Помощника начальника филиала "Кубаньэнерго" арестовали за взятку

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Помощник начальника филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети задержан за взятку, возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Армавиру краевого управления СКР в отношении 37-летнего помощника начальника филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году представитель филиала обещал за 750 тыс. рублей ускорить процесс рассмотрения заявки об увеличении потребляемой электроэнергии на производственном объекте индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель отказался, поскольку не имел требуемой суммы. В феврале 2020 года обвиняемый сообщил мужчине, что сможет оказать содействие в рассмотрении заявки и дальнейшем согласовании и заключении договора при условии передачи ему меньшей суммы - 600 тыс. рублей. Предприниматель сообщил об этом требовании в органы СК РФ. Весной помощник начальника встретился с предпринимателем и получил от него 600 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники СК.

В пресс-службе пояснили, что сопровождение уголовного дела осуществляют оперативные сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю и УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления", - добавили в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.