Более 180 участков дорог подтопило в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Более 180 участков дорог протяженностью около 170 км попали в зону подтопления в Архангельской области в результате второй волны половодья, таяния снега и сильных осадков в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Архангельскавтодора.

"Последний серьезный весенний паводок наблюдался в Архангельской области в 2012 году. Тогда под подтопление попало 59 участков региональных автомобильных дорог. В 2020 году, по состоянию на сегодняшний день, подтоплено уже более 180 участков общей протяженностью около 170 км", - говорится в сообщении.

Отрезан от областного центра и региональной автодорожной сети Ленский район из-за затопления пяти участков дороги Заболотье - Сольвычегодск - Яренск. Отсутствует автомобильное сообщение с Сольвычегодском.

Нет проезда в Пинежский, Мезенский и Лешуконский районы из-за затопления мостов через реки Тиньга и Чуплега на дороге Архангельск - Пинега - Мезень. В Пинежском районе отсутствует сообщение между Пинегой и районным центром с. Карпогоры.

По данным центра управления движением Архангельскавтодора, затруднен проезд по дорогах Няндомского и Пинежского районов. Работы по восстановлению проезда ведутся по мере понижения уровня воды. Пока ущерб не подсчитан, но по оценке дорожников, примерно на 50 участках необходимы серьезные работы по устранению размывов.

Как сообщили ТАСС в Севгидромете, уровни воды в регионе начнут снижаться с 19 мая.