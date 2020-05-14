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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Карелии

Еще двое получили травмы

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 мая. /ТАСС/. Три человека погибли во время пожара в частном доме на станции Орзега в Прионежском районе Карелии в четверг, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

"При пожаре трое человек погибли, двое пострадали. Причины пожара предстоит установить", - сообщила собеседница агентства.

Пожар произошел в частном доме на две квартиры, здание значительно пострадало, уточнили в МЧС. На месте происшествия работали 25 человек с привлечением шести единиц техники.

По факту гибели людей на пожаре следственное управление СК РФ по республике начало проверку. В ведомстве уточнили, что в результате возгорания погибли двое мужчин и одна женщина, которые жили в сгоревшем доме.

Теги
РоссияКарелия
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