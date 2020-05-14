В СК сообщили, что оскорблявшая детей сотрудница приюта применяла к ним силу

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении 22-летней сотрудницы социального приюта в Уфе передано из МВД в СК РФ. Обвиняемая, помимо оскорблений, также применяла в отношении несовершеннолетних силу, говорится в распространенном сообщении пресс-службы СК.

В среду сообщалось, что в соцсети попала видеозапись, предположительно снятая сотрудницей социального приюта, которая оскорбляет детей и использует нецензурные слова. Она была отстранена от работы на время проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данный инцидент, возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Как установлено следствием, подозреваемая, исполняя обязанности воспитателя, применяла в отношении малолетних воспитанников приюта незаконные методы воспитания, провоцируя детей на применение насилия друг к другу, унижая их и нецензурно при них выражаясь, а также применяла в отношении детей физическую силу. Свои неправомерные действия подозреваемая снимала на видео и размещала в социальных сетях в сети интернет", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают подозреваемую, а также других сотрудников и руководство приюта. В ходе расследования действиям руководства учреждения, допустившего фигурантку уголовного дела к работе с детьми без специального педагогического образования, будет дана правовая оценка. "По ходатайству следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, в отношении 22-летней работницы социального приюта для детей и подростков города Уфы передано для дальнейшего расследования в органы СК", - добавили в пресс-службе.