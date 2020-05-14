Полиция разыскала участников массовой драки со стрельбой на рынке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскали трех скрывшихся участников массовой драки со стрельбой на рынке на улице Салова в Санкт-Петербурге, которая произошла в августе прошлого года, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России установили личности троих участников конфликта - граждан одного из закавказских государств в возрасте от 29 до 31 года", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что участники инцидента скрывались от правоохранительных органов. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Массовая драка с применением травматического оружия произошла на территории рынка на улице Салова 16 августа прошлого года. Ее участниками стали иностранцы. В результате ЧП пострадали четыре человека, было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести").

До приезда полицейских участникам конфликта, которые не пострадали, удалось скрыться.