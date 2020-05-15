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СМИ: во Франции начато расследование в отношении супруги обвиняемого в терактах 2015 года

Аю Бумеддиен подозревают в финансировании терроризма, а также в сотрудничестве с террористами с целью подготовки преступлений, связанных с нападением на людей

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Антитеррористический отдел прокуратуры Франции начал расследование в отношении Аю Бумеддиен, спутницы террориста Амеди Кулибали, который убил сотрудника полиции в Монруже и расстрелял посетителей кошерного магазина "Ипер кашер" на востоке столицы в 2015 году. Об этом сообщил в пятницу телеканал France 2.

По его данным, Бумеддиен подозревают в "финансировании терроризма", а также в "сотрудничестве с террористами с целью подготовки преступлений, связанных с нападением на людей". Ей вменяется, в частности, организация мошеннических схем по отмыванию денег.

Примечательно, что после бегства в Сирию за несколько дней до терактов во Франции женщина выходила на связь с родственниками до сентября 2015 года, когда в ходе одного из разговоров электронная разведка зафиксировала звук выстрела, после чего новостей от нее не было, а спецслужбы признали ее погибшей. Однако во время допроса в полиции другая подозреваемая в терроризме рассказала следователям, что встретила Бумеддиен в октябре 2019 года в лагере для семей боевиков на северо-востоке Сирии. Благодаря большому числу подельников она смогла выдать себя за другого человека. Телеканал утверждает, что в разведслужбах данные показания назвали "заслуживающими доверия", поскольку они подтверждают информацию, полученную еще летом 2019 года.

Судебный процесс по делу о нападении террористов на редакцию газеты "Шарли эбдо" и супермаркет "Гипер кашер" должен начаться 2 сентября и продлиться до 10 ноября. Присяжным предстоит рассмотреть дела 14 подозреваемых. Им вменяется прежде всего оказание материальной поддержки братьям Куаши, которые осуществили нападение на редакцию газеты "Шарли эбдо", и их сообщнику Амеди Кулибали. В результате их действий погибли в общей сложности 17 человек.

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Франция
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