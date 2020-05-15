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В Якутии приговорили к тюрьме четырех уроженцев Казахстана за торговлю наркотиками

Они получили от семи до девяти лет лишения свободы

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ раскрыли группу из четырех выходцев из Казахстана, которые организовали канал поставки синтетических наркотиков в Якутию, на Сахалин и в Ямало-Ненецкий автономный округ. Фигуранты дела получили от семи до девяти лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками УФСБ России по Якутии в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены четыре выходца из Казахстана, организовавшие канал поставки синтетических наркотических средств в городах Якутск, Южно-Сахалинск и Ямало-Ненецком автономном округе. Распространяли наркотики тайниковым способом", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере"). К настоящему моменту приговоры троих подсудимых вступили в силу.

Сообщается, что в марте 2019 года в Якутске сотрудники УФСБ задержали наркодилера, у которого было изъято 25 свертков. В январе 2020 года Якутский городской суд приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении еще двух участников группы, задержанных при закладке тайника с наркотиками, в ноябре 2019 года Якутский гарнизонный военный суд вынес приговор - девять лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В апреле 2019 года сотрудниками УФСБ был выявлен четвертый наркокурьер, прибывший в Якутск. Мужчину задержали при получении синтетических наркотиков из тайника. В мае этого года Якутским городским судом мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги
КазахстанРоссияЯкутияСахалинская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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