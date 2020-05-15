Суд в Красноярске рассмотрит апелляцию на арест бизнесмена Быкова на следующей неделе

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Красноярский краевой суд рассмотрит апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова на следующей неделе. Точная дата судебного заседания будет назначена после того как поступят документы, сообщили ТАСС в краевом суде.

Свердловский районный суд 8 мая отправил Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек в 1994 году, под арест до 4 июля 2020 года. Сторона защиты предпринимателя 11 мая подала апелляцию на назначенную меру пресечения. Документы были отправлены почтовым сообщением.

"Мы ждем, что на следующей неделе будет заседание. На этой неделе его не будет 100%, даже если документы поступят в суд", - сказал представитель суда. По словам собеседника агентства, документы по апелляции сначала поступают в суд первой инстанции, а затем передаются в краевой суд. Она отметила, что дата заседания может быть определена и в пятницу, если документы поступят в краевой суд.

Как сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Прохоров, его подзащитному было предъявлено обвинение по статье 102 УК РСФСР ("Убийство").

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.

О Быкове

Анатолий Быков родился в 1960 году, окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 1990-е годы он стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. На выборах губернатора Красноярского края публично поддерживал кандидатуру генерала Александра Лебедя, но вскоре после его избрания перешел в оппозицию к новому губернатору.

В 2000 году Быкова задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условного наказания, признав его виновным в организации покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2004 году Верховный суд России переквалифицировал обвинение на организацию приготовления к покушению на убийство, но приговор оставил в силе. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок.

В 2003 году Быков обвинялся в соучастии в убийстве предпринимателя Олега Губина. По версии следствия, убийство произошло из-за конкуренции в сфере поставок сельхозпродукции. Краевой суд признал его невиновным в соучастии в убийстве, но приговорил к одному году лишения свободы по статье об укрывательство преступления. Тогда же Быков был амнистирован на основании постановления Госдумы и за давностью срока преступления.

В 2009 году Страсбургский суд по правам человека удовлетворил иск Быкова, решив, что российские власти необоснованно продлевали его предварительное заключение в 2000-2002 годах. Быкову была выплачена компенсация за моральный ущерб и возмещены судебные издержки (26 тыс. евро).