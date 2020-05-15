В Москве на переезде у железнодорожной станции электричка наехала на легковой автомобиль

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Электричка на станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца Московской железной дороги в поселении Киевский в Новой Москве сбила на переезде легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В поселении Киевский на станции Бекасово-Сортировочное электричка сбила легковой автомобиль, водитель которого пытался проехать железнодорожный нерегулируемый переезд, нарушив правила дорожного движения. В легковой машине зажата девушка, она находится в бессознательном состоянии. После деблокации из автомобиля ее передали наряду скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В главке уточнили, что информация о столкновении поступила в 08:09 мск. По данным источника ТАСС, происшествие произошло на железнодорожном нерегулируемом переезде, водитель машины пытался проехать его с нарушением правил дорожного движения.