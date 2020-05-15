{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве на переезде у железнодорожной станции электричка наехала на легковой автомобиль

Водитель машины пострадал

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Электричка на станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца Московской железной дороги в поселении Киевский в Новой Москве сбила на переезде легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В поселении Киевский на станции Бекасово-Сортировочное электричка сбила легковой автомобиль, водитель которого пытался проехать железнодорожный нерегулируемый переезд, нарушив правила дорожного движения. В легковой машине зажата девушка, она находится в бессознательном состоянии. После деблокации из автомобиля ее передали наряду скорой помощи", - сказал собеседник агентства. 

В главке уточнили, что информация о столкновении поступила в 08:09 мск. По данным источника ТАСС, происшествие произошло на железнодорожном нерегулируемом переезде, водитель машины пытался проехать его с нарушением правил дорожного движения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Еще троим удалось спастись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС