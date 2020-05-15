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Женщина с ребенком погибли при пожаре в многоквартирном доме под Саратовом

Мужчина и годовалая девочка госпитализированы

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Женщина и трехлетний мальчик погибли, мужчина и годовалая девочка госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Саратовской области в пятницу, сообщили в пресс-службе управления СК РФ региона.

"Следователями СК проводится проверка по факту пожара в Саратовском районе, где погибли женщина и ребенок", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительным данным, ночью 15 мая в поселке Хмелевский Саратовского района произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного шестиквартирного жилого дома. В результате пожара погибла 38-летняя женщина и трехлетний мальчик, 44-летний мужчина и годовалая девочка госпитализированы.

"Проведен осмотр места происшествия. По предварительной версии, возгорание произошло в прихожей. Проводятся судебно-медицинские исследования для определения точной причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
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