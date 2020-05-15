{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге пассажир напал на работника подземки в ответ на просьбу надеть маску

По данным полиции, инцидент произошел 14 мая на станции метро "Нарвская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело на пассажира петербургского метро, который ударил работника подземки после того, как тот попросил его надеть медицинскую маску. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Отделом дознания УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал представитель ведомства.

Инцидент, по данным полиции, произошел на станции метро "Нарвская" в четверг. Контролер на пункте пропуска попросил мужчину по имени Марат надеть маску при входе в метро. Вместо того, чтобы выполнить требования, мужчина ударил контролера кулаком в лицо и скрылся. Контролеру потребовалась медицинская помощь. Как установлено в ходе разбирательства, напавший ранее был судим за хранение наркотиков.

В Петербурге для предотвращения распространения коронавирусной инфекции маски и перчатки должны носить все посетители общественных мест.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Еще троим удалось спастись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС