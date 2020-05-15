В Петербурге пассажир напал на работника подземки в ответ на просьбу надеть маску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело на пассажира петербургского метро, который ударил работника подземки после того, как тот попросил его надеть медицинскую маску. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Отделом дознания УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал представитель ведомства.

Инцидент, по данным полиции, произошел на станции метро "Нарвская" в четверг. Контролер на пункте пропуска попросил мужчину по имени Марат надеть маску при входе в метро. Вместо того, чтобы выполнить требования, мужчина ударил контролера кулаком в лицо и скрылся. Контролеру потребовалась медицинская помощь. Как установлено в ходе разбирательства, напавший ранее был судим за хранение наркотиков.

В Петербурге для предотвращения распространения коронавирусной инфекции маски и перчатки должны носить все посетители общественных мест.