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В Ленобласти возбудили новое дело против мужчины, обвиняемого в изнасиловании дочери

По данным источника в следственных органах, против Андрея Бовта возбудили дело по статье о незаконном изготовлении оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Многодетный отец Андрей Бовт из Ленинградской области, которого обвиняют в насилии над дочерью, стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, дело возбуждено по статье о незаконном изготовлении оружия.

"В отношении Бовта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов")", - сказал собеседник агентства.

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В апреле текущего года ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что Бовт направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

В декабре прошлого года в доме многодетной семьи из Гатчины в Ленинградской области был изъят арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. При этом по подозрению в насилии над несовершеннолетней дочерью был задержан, а позже арестован по решению суда сожитель матери детей Андрей Бовт. Позже следствие заявило, что инкриминирует ему несколько статей УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ").

Правоохранительные органы получили сведения о фактах изнасилования в многодетной семье из Гатчины от подруги матери потерпевшей девочки. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что в рамках допроса многодетная мать заявила, что знала от дочери о неоднократных фактах насилия со стороны своего сожителя. При этом в правоохранительные органы она не стала обращаться, потому что опасалась за свое здоровье, а также за здоровье остальных детей. 

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