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На спецпомощника главы МИД Афганистана напали в Кабуле

Врачи сообщили, что состояние здоровья Абдоля Рахимзи находится под контролем

ТАСС, 15 мая. Специальный помощник министра иностранных дел Афганистана Мотиолла Абдоль Рахимзи подвергся нападению около своего дома в Кабуле. Об этом сообщил в пятницу МИД Афганистана.

"Мотиолла Абдоль Рахимзи, специальный помощник действующего министра иностранных дел Мохаммада Ханифа Атмара, подвергся нападению террористов около 22:30 (21:00 мск - прим. ТАСС) 14 мая 2020 года возле своей резиденции в восьмом округе Кабула. Врачи уверяют, что состояние его здоровья находится под контролем", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что спецслужбы и правоохранительные органы работают над выявлением лиц, причастных к атаке на дипломата.

Во вторник мощный взрыв прогремел во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. Практически одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате этих атак погибли более 50 человек. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к нации заявил о том, что отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов.

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