На Кубани задержали членов экстремистской организации

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ Краснодарского края выявили местных жителей, являющихся членами запрещенной в РФ экстремистской организации и ведущих пропаганду в регионе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Пресечена деятельность жителей Краснодарского края, являющихся членами организации, признанной решением Верховного суда РФ экстремистской и запрещенной в Российской Федерации. Установлено, что члены данной организации в двух районах Кубани занимались пропагандистской и миссионерской деятельностью. По данному факту следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что у них изъята религиозная литература, техника для распространения информации в интернете, карты иностранных банков и прочее. На время следствия они находятся под подпиской о невыезде.