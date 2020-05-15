Бывшего сотрудника угрозыска задержали в Москве по делу о создании преступного сообщества

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали бывшего оперуполномоченного уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Вчера сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший полицейский по подозрению в совершении преступления. Мужчина в 2018 году был уволен из органов внутренних дел", - сказал он.

Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что 14 мая следователи Следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу столичного ГУ МВД Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК). По данным издания, изначально Качинкин проходил по уголовному делу о квартирных мошенничествах (следствию известно о хищении прав на 11 квартир, расположенных в разных районах Москвы, в том числе в центре). Но затем дело бывшего полицейского было выделено в отдельное производство.