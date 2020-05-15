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Бывший выпускник украл из учебного заведения в Москве макеты автоматов и патроны

Также он похитил три единицы пневматического оружия

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полиция задержала бывшего выпускника учебного заведения в центре Москвы, который подозревается в краже в одной из аудиторий макетов автоматов, пневматического оружия и патронов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от директора учебного заведения о краже. Женщина сообщила, что неизвестный открыл окна, проник в помещение, взломал дверь в аудиторию на втором этаже и похитил четыре макета автоматов АК-74, три единицы пневматического оружия, магазины к ним и патроны, после чего скрылся.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Камчатской улице задержали подозреваемого - 24-летнего жителя столицы. Со слов злоумышленника, он ранее обучался в данном учебном заведении и ему нравилось на занятиях заниматься разборкой и сборкой автоматов", - сказали в пресс-службе. В ГУ МВД добавили, что использовать похищенное для продажи или противоправных действий подозреваемый не собирался. При обыске похищенное оружие было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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