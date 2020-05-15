Неизвестный сообщил о "минировании" суда и больниц в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Письмо с угрозой взрыва поступило в Красногвардейский районный суд Петербурга, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Заминирован Красногвардейский суд и больницы", - сказано в письме, процитированном пресс-службой.

Автор письма также сообщает об угрозе взрыва в порядка 30 больницах в разных районах города. В числе учреждений больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Сообщения о лжеминировании прекратились с началом пандемии коронавируса. С начала эпидемии это первое анонимное сообщение, поступившее в суд Петербурга.