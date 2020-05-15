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Житель Ставропольского края обвиняется в нападении на военных в Дагестане в 1999 году

Обвиняемый входил в банду Шамиля Басаева и Хаттаба

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Житель Ставропольского края обвиняется в участии в составе банды, напавшей на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в 1999 году. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в составе одной из банд Шамиля Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на территории Ботлихского района Республики Дагестан принял участие в вооруженном нападении на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В результате боя погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ботлихский районный суд Республики Дагестан. Как отмечается, в отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

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РоссияСтавропольский край
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