Житель Волгоградской области приговорен к 18 годам колонии за насилие над дочерью

ВОЛГОГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Житель города Михайловки Волгоградской области приговорен к 18 годам в колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Михайловским районным судом установлено, что 42-летний Н. в течение семи лет насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней, а впоследствии несовершеннолетней дочери. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент начала совершения насильственных действий потерпевшей едва исполнилось семь лет. Вину в совершении преступлений подсудимый не признал, однако судом установлены неопровержимые доказательства преступления, в числе которых заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции Волгоградского областного суда, добавили в объединенной пресс-службе судов.