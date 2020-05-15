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Бывшему вице-губернатору Кировской области Плитко предъявили обвинение в получении взяток

Следствие выявило 20 эпизодов получения взяток от предпринимателей на общую сумму не менее 10,5 млн рублей

КИРОВ, 15 мая. /ТАСС/. Арестованному по подозрению в получении взяток вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко предъявлено обвинение. Следствие установило 20 фактов получения взяток от предпринимателей на общую сумму не менее 10,5 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

Следственные органы Кировской области 3 апреля возбудили уголовное дело в отношении Плитко за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году он создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз".

При получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан. Также задержан министр лесного хозяйства Алексей Шургин, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Бывшему вице-губернатору Кировской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в крупном размере"), и двух эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Иным фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого также предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений", - говорится в сообщении.

Андрей Плитко с 2017 года занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, с марта прошлого года - вице-губернатор Кировской области. В правительстве курирует работу Министерства внутренней политики, Министерства культуры, Министерства лесного хозяйства и других. Алексей Шургин до назначения в 2018 году на должность министра лесного хозяйства Кировской области занимал аналогичную должность в Марий Эл. В апреле 2020 года Плитко и Шургин были уволены с занимаемых должностей.

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