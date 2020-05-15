Неизвестные "заминировали" здание аэропорта Домодедово и самолеты на стоянке

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Здание столичного аэропорта Домодедово и все находящиеся на его стоянке самолеты "заминированы" неизвестными по электронной почте. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Домодедово поступило сообщение о "минировании" здания воздушной гавани и всех самолетов на стоянке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация не проводилась и аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти самолетов: из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и из Симферополя и Минеральных Вод в Москву. Первые четыре самолета штатно приземлились в пунктах назначения, угроза не подтвердилась. Рейс Минеральные Воды - Москва находится в полете.

Также в Москве на электронную почту поступили сообщения об угрозах взрыва в 10 лечебных учреждениях Москвы, включая Морозовскую детскую больницу, НИИ имени А.Н. Бакулева, Первую градскую больницу. В последней, как сообщалось, была угроза взрыва в корпусах для пациентов с коронавирусом.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.